Коралловые рифы ускорили регенерацию после дозы тироксина

Эти опыты указали на то, что процесс кальцификации кораллов значительным образом ускоряется при инъекциях аналога гормона тироксина. Его роль в жизненном цикле морских беспозвоночных ранее не изучалась, однако он участвует в регуляции метаболизма и роста, а также в транспортировке ионов кальция в организме человека. Характер его воздействия на полипы, как отмечают биологи, указывает на его важную роль в жизни всех многоклеточных живых существ.