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В Иркутской области благоустроят школьные спортивные площадки

Чунский округ и Баяндаевский район получат 19,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском округе и Баяндаевском районе Иркутской области обновят школьные спортивные площадки. На это муниципалитеты получат 19,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на правительство Приангарья.

— Правительство региона предусматривает в областном бюджете средства на благоустройство пришкольных территорий, и в данном случае — на формирование комфортной среды для физического развития наших детей, — пояснил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Также он отметил, что говоря о школьной инфраструктуре, также речь идет об условиях, которые необходимы детям для развития.

Также в этом году благоустроят спортплощадки четырех школ в рабочих поселках Чунский и Лесогорск. В Люрской школе Баяндаевского района установят ограждение и малые архитектурные формы. В Ольхонском образовательном учреждении проведут озеленение и уложат специальное покрытие.