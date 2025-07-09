В Иркутской области благоустроят школьные спортивные площадки

Также в этом году благоустроят спортплощадки четырех школ в рабочих поселках Чунский и Лесогорск. В Люрской школе Баяндаевского района установят ограждение и малые архитектурные формы. В Ольхонском образовательном учреждении проведут озеленение и уложат специальное покрытие.