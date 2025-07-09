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У депутата ПАС своя арифметика: Мариан заявил, что средняя зарплата в Кишинёве достигла 1000 евро — больше похоже не предвыборную фантазию, чем на реальность

Он также заявил, что в период с 2005 по 2007 год жителю Кишинёва требовалось копить зарплату 50 лет, чтобы купить квартиру, а сейчас, по его словам, на это нужно около 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ПАС заявил, что средняя зарплата в Кишинёве достигла 1000 евро.

Он отметил, что благодаря этому доступность жилья значительно выросла: если раньше на квартиру нужно было копить 50 лет, то сейчас — 15 лет.

Зарплаты и инфляция:

— С 1 января 2025 года минимальная зарплата увеличена до 5500 леев.

— Прогнозируемая средняя зарплата на 2025 год — 16100 леев.

— В мае 2025 года годовая инфляция составила 7,92%.

Судя по тому, что говорит Раду Мариан, мы живём очень даже неплохо. Но почему люди до сих пор покидают страну?

Может потому, что эти цифры не сходятся с реальностью?

Источник: t.me/nemdnews.