У депутата ПАС своя арифметика: Мариан заявил, что средняя зарплата в Кишинёве достигла 1000 евро — больше похоже не предвыборную фантазию, чем на реальность

Депутат ПАС заявил, что средняя зарплата в Кишинёве достигла 1000 евро.
Он отметил, что благодаря этому доступность жилья значительно выросла: если раньше на квартиру нужно было копить 50 лет, то сейчас — 15 лет.
Зарплаты и инфляция:
— С 1 января 2025 года минимальная зарплата увеличена до 5500 леев.
— Прогнозируемая средняя зарплата на 2025 год — 16100 леев.
— В мае 2025 года годовая инфляция составила 7,92%.
Судя по тому, что говорит Раду Мариан, мы живём очень даже неплохо. Но почему люди до сих пор покидают страну?
Может потому, что эти цифры не сходятся с реальностью?
Источник: t.me/nemdnews.