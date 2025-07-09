В Китае появился офис-бассейн

В китайском Чэнду (провинция Сычуань) компания Luban Decoration Group временно обустроила офис на дне осушенного бассейна. Видео с необычным рабочим пространством под названием «Плавательный бассейн, превращенный в офис» быстро стало вирусным в китайских соцсетях, о чем сообщают SCMP.
По словам сотрудников, бассейн переоборудовали из-за ремонта в основном помещении. Конструкция осталась практически нетронутой: в кадре видны таблички «зона плавания» и «глубина 1,55 м». Рабочие места разместили рядами — по восемь столов в каждом. Электричество поступает через удлинители и розетки, установленные прямо на дне бассейна. Работники заходят в «офис» по лестницам, встроенным в борта чаши.
«Кажется, что я в научной фантастике. Это безумно странно, но круто! Про такой офис можно рассказывать целый год», — делится впечатлением один из сотрудников.
Однако креативное решение вызвало и волну критики. Пользователи указывают на возможные нарушения норм противопожарной безопасности, ведь бассейны и офисные помещения подчиняются разным строительным требованиям. Адвокат Ван Мин из Пекина отметил, что офис может не иметь необходимых путей эвакуации и оборудования для тушения пожара.
Местный департамент пожарной безопасности подтвердил журналистам Red Star News, что провел проверку, и компания освободила временное помещение.
Тем не менее, пользователи успели оценить оригинальность задумки. «Офис на дне — гениально. Даже камеры наблюдения не нужны, начальник все видит сверху», — написал один из комментаторов. Другой добавил: «Выглядит круто, но я бы не смог сидеть в таком месте. Влажность, суставы…».