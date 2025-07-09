В Китае появился офис-бассейн

Тем не менее, пользователи успели оценить оригинальность задумки. «Офис на дне — гениально. Даже камеры наблюдения не нужны, начальник все видит сверху», — написал один из комментаторов. Другой добавил: «Выглядит круто, но я бы не смог сидеть в таком месте. Влажность, суставы…».