Белкоопсоюз сказал, по какой цене закупает картофель, лук, капусту у белорусов. Подробности озвучила глава Белкоопсоюза Инесса Короткевич, пишет Sputnik.by.
По словам Короткевич, картофель магазины райпо принимают у белорусов по 1,80 — 2,80 рубля за килограмм. Стоимость зависит от калибра и сорта. Глава Белкоопсоюза добавила, что заготовка картофеля идет с опережающим темпом — плюс 140% к уровню 2024 года.
— Это нашумевшая тема. Не менее 13 тысяч тонн картофеля мы заготавливаем в год, — уточнила Инесса Короткевич.
Она уточнила, что в период с мая по июнь, когда в большинстве магазинов был дефицит, в магазинах райпо картофель был.
— Более того, могу сказать, что мы сталкивались с такой ситуацией, где были факты перекупа в наших торговых объектах сельских. Когда кто-то мог покупать по два-три-пять мешков картофеля и нести его на рынок, где не отслеживалась предельная розничная цена, — отметила глава Белкоопсоюза.
Вместе с тем она сообщила, что закупочная цена на капусту составляет 1,50 рубля, на морковь от 2,50 до 3,50 рубля, репчатый лук — 2,50, свеклу — 2,70 рубля. Стоимость указана за килограмм.
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