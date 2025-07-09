Белкоопсоюз сказал, по какой цене закупает картофель, лук, капусту у белорусов

— Более того, могу сказать, что мы сталкивались с такой ситуацией, где были факты перекупа в наших торговых объектах сельских. Когда кто-то мог покупать по два-три-пять мешков картофеля и нести его на рынок, где не отслеживалась предельная розничная цена, — отметила глава Белкоопсоюза.