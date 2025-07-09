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Белкоопсоюз сказал, по какой цене закупает картофель, лук, капусту у белорусов

Белкоопсоюз назвал закупочные цены на картофель, капусту, морковь и лук.

Источник: Комсомольская правда

Белкоопсоюз сказал, по какой цене закупает картофель, лук, капусту у белорусов. Подробности озвучила глава Белкоопсоюза Инесса Короткевич, пишет Sputnik.by.

По словам Короткевич, картофель магазины райпо принимают у белорусов по 1,80 — 2,80 рубля за килограмм. Стоимость зависит от калибра и сорта. Глава Белкоопсоюза добавила, что заготовка картофеля идет с опережающим темпом — плюс 140% к уровню 2024 года.

— Это нашумевшая тема. Не менее 13 тысяч тонн картофеля мы заготавливаем в год, — уточнила Инесса Короткевич.

Она уточнила, что в период с мая по июнь, когда в большинстве магазинов был дефицит, в магазинах райпо картофель был.

— Более того, могу сказать, что мы сталкивались с такой ситуацией, где были факты перекупа в наших торговых объектах сельских. Когда кто-то мог покупать по два-три-пять мешков картофеля и нести его на рынок, где не отслеживалась предельная розничная цена, — отметила глава Белкоопсоюза.

Вместе с тем она сообщила, что закупочная цена на капусту составляет 1,50 рубля, на морковь от 2,50 до 3,50 рубля, репчатый лук — 2,50, свеклу — 2,70 рубля. Стоимость указана за килограмм.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.

Кстати, белорусские ученые вывели новый сорт картофеля устойчивый к болезням: «С отредактированным геномом».

Тем временем Минфин Беларуси приостановил лицензию страховой компании «Кентавр».

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