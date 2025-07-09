Депутаты Заксобрания побывали с рабочим визитом в Вихоревке

Один из таких — ремонт школы № 101. Он идет второй год и к 1 сентября все должно быть готово. Три здания (школы, мастерских и гаража), построенные еще в 1952 году, приводятся в порядок по региональной программе «Модернизация школьных систем образования». Подрядчики уже обновили инженерные коммуникации, окна, двери и кровлю, отремонтировали внутренние помещения. Сейчас завершаются фасадные работы, потом в классы привезут новую мебель, а территорию вокруг благоустроят.