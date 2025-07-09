Депутаты Заксобрания побывали с рабочим визитом в Вихоревке

Группа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области во главе с председателем областного парламента Александром Ведерниковым посетила Вихоревку Братского района. Там парламентарии посмотрели, как идут работы по нескольким социально-значимым проектам.
Один из таких — ремонт школы № 101. Он идет второй год и к 1 сентября все должно быть готово. Три здания (школы, мастерских и гаража), построенные еще в 1952 году, приводятся в порядок по региональной программе «Модернизация школьных систем образования». Подрядчики уже обновили инженерные коммуникации, окна, двери и кровлю, отремонтировали внутренние помещения. Сейчас завершаются фасадные работы, потом в классы привезут новую мебель, а территорию вокруг благоустроят.
Посмотрели депутаты и процесс благоустройства общественных пространств. Например, мемориального комплекса у площади Ленина, который преображается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы должны завершить к сентябрю. К этому же сроку должны успеть с ремонтом дороги по ул. Ленина, а так же благоустройство нескольких дворов. А вот детская площадка по инициативному проекту «Мама, папа, я — дружная семья» уже готова.
— С каждым годом люди все больше верят в эффективность инициативных проектов, все активнее участвуют, — отметил Александр Ведерников. — Эти проекты поддерживает губернатор Игорь Кобзев, и каждый год мы вместе находим возможность увеличивать финансирование.
В числе позитивных изменений, которые произошли в Вихоревке за последние годы, Александр Ведерников назвал ремонт шести домов культуры, пяти объектов образования, девяти спортзалов и трех спортивных площадок. Реализовано и немалое число инициативных проектов жителей.