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Очередной карантин из-за амброзии ввели в Ростовской области

Второй по счету карантин из-за амброзии ввели в Аксайском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области ввели очередной карантин из-за амброзии, сообщает управление Россельхознадзора.

На этот раз под наблюдение взяли 20 га в Истоминском сельском поселении. В период действия карантина местным жителям нельзя выращивать семена и пасти скот.

Напомним, ранее фитосанитарный контроль ввели в Ленинском сельском поселении Аксайского района. Такие же меры потребовались в Матвеево-Курганском и Миллеровском районах.

Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

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