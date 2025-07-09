Омским работодателям требуются 13,6 тысяч сотрудников

В Омске по состоянию на конец июня открыто 13,6 тысяч вакансий. Анализ рынка труда провели аналитики одного из сервисов по подбору персонала.
По данным аналитиков hh.ru, наибольшим спросом пользуются рабочие специальности — в этой сфере открыто 3,7 тысяч вакансий, это более четверти от всех предложений на рынке.
На втором месте — отрасли строительства и недвижимости, там омским работодателям требуется 3 тысячи специалистов. Чуть отстает от них сфера производства и сервисного обслуживания — 2,9 тысячи вакансий. В целом предложения на рынке по вышеупомянутым отраслям, а также в сферах «Закупки», «Наука и образование», Страхование«, “Медицина, фармацевтика”, “Искусство, развлечения, массмедиа”, “Стратегия, инвестиции, консалтинг” увеличились по сравнению с маем 2025 года на 2%
Наименьшим же количеством вакансий отметились отрасли «Административный персонал» и «Домашний персонал». Предложения от работодателей там упали на 12 и 4% соответственно.