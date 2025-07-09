Омским работодателям требуются 13,6 тысяч сотрудников

На втором месте — отрасли строительства и недвижимости, там омским работодателям требуется 3 тысячи специалистов. Чуть отстает от них сфера производства и сервисного обслуживания — 2,9 тысячи вакансий. В целом предложения на рынке по вышеупомянутым отраслям, а также в сферах «Закупки», «Наука и образование», Страхование«, “Медицина, фармацевтика”, “Искусство, развлечения, массмедиа”, “Стратегия, инвестиции, консалтинг” увеличились по сравнению с маем 2025 года на 2%