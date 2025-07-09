Впервые в истории выпустили куклу Барби с диабетом

Над созданием куклы компания работала в сотрудничестве с международной организацией Breakthrough T1D. У Барби на плече закреплен глюкозный сенсор с помощью розового сердечка-пластыря, а в руке она держит смартфон с приложением для отслеживания уровня глюкозы. На талии куклы есть инсулиновая помпа, а в сумке помещается все необходимое, включая перекус.