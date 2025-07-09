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Впервые в истории выпустили куклу Барби с диабетом

Компания Mattel представила первую куклу Барби с диабетом 1 типа. Она носит глюкозный монитор, инсулиновую помпу и сумку для перекусов, чтобы дети с диабетом могли узнавать себя в любимых игрушках.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Mattel

Mattel выпустила первую в истории Барби с диабетом 1 типа. У куклы есть глюкозный монитор, инсулиновая помпа и приложение для контроля сахара в крови. Новинка стала частью инклюзивной линейки Fashionistas и вышла 8 июля, как сообщают в The Guardian.

Над созданием куклы компания работала в сотрудничестве с международной организацией Breakthrough T1D. У Барби на плече закреплен глюкозный сенсор с помощью розового сердечка-пластыря, а в руке она держит смартфон с приложением для отслеживания уровня глюкозы. На талии куклы есть инсулиновая помпа, а в сумке помещается все необходимое, включая перекус.

«Это важный шаг в сторону представительности и инклюзивности», — заявила Криста Бергер, старший вице-президент Barbie. По ее словам, Барби с диабетом поможет детям увидеть себя в любимых куклах и почувствовать, что их история тоже значима.

Глава Breakthrough T1D UK Карен Аддингтон также приветствовала запуск: «Для детей с диабетом, которые редко видят себя в игрушках, эта кукла станет поддержкой, источником радости и признания».

Новая Барби дополняет линейку из более чем 175 образов, включая куклы с разным цветом кожи, типами фигуры, слуховыми аппаратами, инвалидными колясками, протезами и даже витилиго. В последние годы Mattel активно продвигает разнообразие и инклюзивность, отражая не только внешность, но и реальные особенности жизни миллионов детей.