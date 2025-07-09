От грибка до интоксикации: чем опасны дезодоранты длительного действия

— Лучше выбрать дезодорант с 24-часовым действием, который легко смоется в душе в конце дня. С таким средством кожа в ночное время будет дышать, и ее естественный PH-баланс не будет нарушен. А при использовании дезодорантов пролонгированного действия гарантированно будут заблокированы поры кожи, поэтому такой вариант подойдет на время путешествия в горах, где человек не всегда может принять душ, — объяснила специалист.