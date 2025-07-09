От грибка до интоксикации: чем опасны дезодоранты длительного действия

Дезодоранты пролонгированного действия набирают популярность, так как на длительный период помогают избавиться от неприятного запаха пота и следов на одежде. Однако их использование может быть опасно для здоровья. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога Марият Мухиной.
Чем опасны дезодоранты пролонгированного действия.
Дезодоранты с длительной защитой способны блокировать выделение пота от пяти до десяти дней, но при этом имеют множество недостатков и могут быть губительны для здоровья, предупредила врач:
— В их состав входят парабены и алюминий, которые могут вызвать раздражение кожи. Эти же компоненты увеличивают токсическую нагрузку на организм. Так как средство плохо смывается и надолго оседает на коже в виде пленки, нарушается общий PH-баланс и гидролипидный барьер, из-за чего токсины атакуют организм изнутри.
Также использование таких антиперспирантов неминуемо ведет к воспалению потовых желез (гидродениту) и хроническому воспалению организма.
— Они надолго блокируют потоотделение, из-за чего токсины и продукты распада остаются внутри, нарушая естественную работу организма и вызывая хроническую интоксикацию, — объяснила Мухина.
В чем отличие дезодоранта от антиперспиранта и как выбрать.
Также синтетические ароматизаторы в составе дезодорантов могут привести к заболеваниям кожи, среди которых:
грибковое поражение;дерматит аллергического типа;экзема;зуд;экссудация;псориаз.
— При нарушении естественного баланса кожи и иммунитета возникает дисбиоз, на поверхности кожи легко разрастаются грибки, размножаются патогенные организмы и начинается микоз, — пояснила Мухина.
Кому точно не стоит пользоваться такими дезодорантами.
Постоянное использование дезодорантов пролонгированного действия не рекомендовано людям с хроническими заболеваниями, такими как:
гепатиты разного типа;повреждение печени;почечная недостаточность.
Почему дезодоранты короткого действия лучше.
Дерматолог рекомендовала воздержаться от использования пролонгированных дезодорантов в обычной жизни, чтобы исключить возможные проблемы с кожей и сократить риск токсического эффекта.
— Лучше выбрать дезодорант с 24-часовым действием, который легко смоется в душе в конце дня. С таким средством кожа в ночное время будет дышать, и ее естественный PH-баланс не будет нарушен. А при использовании дезодорантов пролонгированного действия гарантированно будут заблокированы поры кожи, поэтому такой вариант подойдет на время путешествия в горах, где человек не всегда может принять душ, — объяснила специалист.
Кроме дезодорантов, в летний период люди используют SPF-защиту, чтобы избежать ожогов и предупредить старение кожи. Однако, чтобы средство действительно защищало от вредного воздействия ультрафиолета, необходимо знать несколько простых правил. Подробнее о них — в материале «ВМ».