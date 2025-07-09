Каждый третий житель Самары может легко расстаться с 10 000 рублей

Аналитики из «Группы Ренессанс Страхование» провели исследование, охватившее 1200 респондентов из крупных российских городов, включая Самару. В ходе опроса выяснилось, что около 33% самарцев готовы безболезненно потерять до 10 тысяч рублей.
Однако когда речь заходит о более значительных суммах, ситуация меняется. Потеря от 100 до 500 тысяч рублей стала бы серьёзным ударом для 39% опрошенных. Еще 33% не готовы проститься с суммой от полумиллиона до миллиона рублей. Для четверти участников опроса критической считается потеря более миллиона.
Исследование также показало недостаточный уровень финансовой грамотности. Более половины женщин по всей стране признались, что ощущают нехватку знаний в этой области. Среди мужчин лишь каждый четвёртый осознаёт важность финансового образования.
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