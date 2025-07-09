Каждый третий житель Самары может легко расстаться с 10 000 рублей

Однако когда речь заходит о более значительных суммах, ситуация меняется. Потеря от 100 до 500 тысяч рублей стала бы серьёзным ударом для 39% опрошенных. Еще 33% не готовы проститься с суммой от полумиллиона до миллиона рублей. Для четверти участников опроса критической считается потеря более миллиона.