В зоне СВО погиб замглавы Учалинского района Башкирии

В зоне специальной военной операции погиб Айдар Загиров, занимавший должность заместителя главы администрации Учалинского района. Об этом сообщил его руководитель Руслан Гилязетдинов во «ВКонтакте». Погибший занимал должность начальника отдела сельского хозяйства в районной администрации.
— С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции геройски погиб наш коллега — заместитель главы администрации — начальник отдела сельского хозяйства администрации Учалинского района Загиров Айдар Нажатович, — говорится в сообщении.
Известно, что перед отправкой в зону боевых действий Загиров заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
Прощание с участником СВО состоялось сегодня, 9 июля, в 11 часов в Учалинской филармонии.
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