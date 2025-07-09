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В зоне СВО погиб замглавы Учалинского района Башкирии

На СВО погиб заместитель главы районной администрации Айдар Загиров.

Источник: Комсомольская правда

В зоне специальной военной операции погиб Айдар Загиров, занимавший должность заместителя главы администрации Учалинского района. Об этом сообщил его руководитель Руслан Гилязетдинов во «ВКонтакте». Погибший занимал должность начальника отдела сельского хозяйства в районной администрации.

— С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции геройски погиб наш коллега — заместитель главы администрации — начальник отдела сельского хозяйства администрации Учалинского района Загиров Айдар Нажатович, — говорится в сообщении.

Известно, что перед отправкой в зону боевых действий Загиров заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Прощание с участником СВО состоялось сегодня, 9 июля, в 11 часов в Учалинской филармонии.

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