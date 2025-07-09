СК: под Березой на ферме корова ударила девочку, причинив тяжелые травмы

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что под Березой на ферме корова ударила девочку, причинив тяжелые травмы.
Сообщается, что все случилось 7 июля 2025 года на одной из ферм, которая расположена в Березовском районе.
«Маленькую девочку ударила корова, причинив тяжелые травмы», — отметили в ведомстве.
Следователи установили, что отец девочки работал на своем фермерском хозяйстве и в указанный день, когда все случилось, взял двоих дочек с собой. В пресс-службе уточнили, что ребенок находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь.
Также сказано, что Березовский районный отдел Следственного комитета проводит тщательную проверку обстоятельств инцидента. В частности, особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые поспособствовали травмированию девочки.
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