Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: под Березой на ферме корова ударила девочку, причинив тяжелые травмы

В Березовском районе на ферме корова ударила девочку и причинила тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что под Березой на ферме корова ударила девочку, причинив тяжелые травмы.

Сообщается, что все случилось 7 июля 2025 года на одной из ферм, которая расположена в Березовском районе.

«Маленькую девочку ударила корова, причинив тяжелые травмы», — отметили в ведомстве.

Следователи установили, что отец девочки работал на своем фермерском хозяйстве и в указанный день, когда все случилось, взял двоих дочек с собой. В пресс-службе уточнили, что ребенок находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь.

Также сказано, что Березовский районный отдел Следственного комитета проводит тщательную проверку обстоятельств инцидента. В частности, особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые поспособствовали травмированию девочки.

Ранее власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.

Тем временем гадюка укусила белоруса на даче, когда он косил траву.

Кстати, белорусская актриса Вера Полякова-Макей удивила поклонников необычным вопросом: «Разве одной женитьбы достаточно? Конечно, нет!».