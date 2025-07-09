В Алматы резко испортится погода

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, что в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте испортится погода. К примеру, в Алматы 10 июля пройдет сильный дождь с грозой. В столице Казахстана дожди будут идти два дня, сообщает Zakon.kz.