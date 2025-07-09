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В Алматы резко испортится погода

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, что в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте испортится погода. К примеру, в Алматы 10 июля пройдет сильный дождь с грозой. В столице Казахстана дожди будут идти два дня, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Zakon.kz

Астана

10 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.11 июля: переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 22−24 тепла.

Алматы

10 июля: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 27−29 тепла.11 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 26−28 тепла.12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 28−30 тепла.

Шымкент

10 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 33−35 тепла.

Ранее метеорологи предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года по стране. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара.