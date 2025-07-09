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В Волгограде конфисковали волосы на 4 миллиона рублей

При таможенном контроле багажа пассажиров авиарейса из Дубая в Волгоград были обнаружены 222 связки человеческих волос, которые пытались ввезти без декларирования.

Как сообщает Дзержинский районный суд, 12 февраля 2025 года в международном аэропорту Волгоград при проверке багажа, прибывшего из Дубая, таможенные органы выявили, что пассажирка, следовавшая по «зеленому» коридору, переместила на территорию России 40,9 кг человеческих волос, не задекларировав их.

В ходе разбирательства женщина пояснила, что привезла волосы для использования в московском салоне красоты и не ознакомилась с правилами декларирования.

После проведения таможенной экспертизы было установлено, что рыночная стоимость конфискованного товара составляет 4 363 678 рублей.

Мировой суд признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде конфискации товара. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.