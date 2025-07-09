В Волгограде конфисковали волосы на 4 миллиона рублей

Как сообщает Дзержинский районный суд, 12 февраля 2025 года в международном аэропорту Волгоград при проверке багажа, прибывшего из Дубая, таможенные органы выявили, что пассажирка, следовавшая по «зеленому» коридору, переместила на территорию России 40,9 кг человеческих волос, не задекларировав их.