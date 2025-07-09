Смысл и расшифровка мема «умный человек в очках скачать обои»

Мем начал распространяться в TikTok в конце июня 2025 года, никто не знает, как он появился. Ролики с ним сделаны так: повествование резко обрывается, а на экране появляется фотография блогера Яна Лапоткова, более известного как Ян Топлес. Он ведет популярный канал на YouTube с научно-популярными видео, где объясняет то или иное явление простым языком. Среди тем, обозреваемых Топлесом, — генетика, теория хаоса, устройство Вселенной и другие научные вопросы.