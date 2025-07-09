Депутаты Омского горсовета не одобрили застройку исторического центра возле ТЭЦ-1

Сегодня, 9 июля, комитет по вопросам строительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета забраковал проект застройки исторического центра города в районе ТЭЦ-1.
Проект был внесен на рассмотрение департаментом архитектуры. Территорию предлагалось застроить жилыми домами средней этажности. Категорически против проекта выступила прокуратура и даже другие структурные подразделения мэрии — департамент транспорта и департамент образования. По мнению оппонентов, застройка приведет к транспортному коллапсу, также на территории не предусмотрено детских садов и школ.
«Эта застройка вызывает много споров. На комитете было принято решение дальше проработать этот вопрос. Прозвучал вариант провести совместное совещание с правообладателем земельного участка и администрацией города Омска. Хотелось бы найти решение, чтобы не застраивать исторический центр», — прокомментировал председатель комитета Дмитрий Лицкевич.
В итоге предложенный на данный момент проект застройки исторического центра возле ТЭЦ-1 депутаты не одобрили.