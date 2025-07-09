Депутаты Омского горсовета не одобрили застройку исторического центра возле ТЭЦ-1

Проект был внесен на рассмотрение департаментом архитектуры. Территорию предлагалось застроить жилыми домами средней этажности. Категорически против проекта выступила прокуратура и даже другие структурные подразделения мэрии — департамент транспорта и департамент образования. По мнению оппонентов, застройка приведет к транспортному коллапсу, также на территории не предусмотрено детских садов и школ.