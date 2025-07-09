Режиссер Питер Джексон хочет возродить вымершую птицу моа

Моа, достигавшая 3,4 метра в высоту и весившая до 230 кг, была полностью истреблена к концу XIV века, всего за 150 лет после прибытия первых полинезийцев. Теперь их потомки хотят восполнить эту утрату. Исследования возглавит Центр изучения наследия Нгаи Таху при Университете Кентербери, который будет работать от имени одноименного маорийского племени.