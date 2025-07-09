Режиссер Питер Джексон хочет возродить вымершую птицу моа

Маори (коренное население) Южного острова Новой Зеландии и режиссер Питер Джексон (снявший трилогии «Властелин колец» и «Хоббит») присоединились к американской биотехнологической компании Colossal Biosciences, чтобы вернуть к жизни гигантскую моа — крупнейшую птицу, когда-либо жившую на Земле. Об инициативе рассказали в Forbes.
Моа, достигавшая 3,4 метра в высоту и весившая до 230 кг, была полностью истреблена к концу XIV века, всего за 150 лет после прибытия первых полинезийцев. Теперь их потомки хотят восполнить эту утрату. Исследования возглавит Центр изучения наследия Нгаи Таху при Университете Кентербери, который будет работать от имени одноименного маорийского племени.
Помимо восстановления генома гигантской моа, ученые планируют собрать генетический материал восьми более мелких видов (некоторые из которых были размером с индейку). Директор центра объяснил, что эти данные станут частью биобанка для сохранения разнообразия фауны удаленного острова.
В проект также вовлечена компания Colossal Biosciences, известная попыткой вернуть на Землю доисторического лютоволка (dire wolf) при поддержке Джорджа Р. Р. Мартина, автора «Игры престолов». Ранее компания уже добилась рождения трех щенков, частично восстановленных из ДНК вымершего животного.