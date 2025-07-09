В Красноярске изменят два автобусных маршрута

Автобус № 88 с улицы 9 Мая будет поворачивать на проспект Комсомольский, затем на Светлогорскую, Водопьянова и снова вернётся на ул. 9 Мая. Из маршрута исключат остановки «1-й микрорайон» (по ул. 9 Мая), «Детская поликлиника», «Урванцева». Новой остановкой станет «Общежитие (пр. Комсомольский)». Также у него будут остановки, с которых убрали 8-й маршрут.