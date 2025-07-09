В Красноярске изменят два автобусных маршрута

В Красноярске изменят маршруты № 8 и 88. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Автобус № 8 больше не будет заезжать на улицы Водопьянова и Светлогорскую. После остановки «Детская поликлиника» он продолжит движение по 9 Мая и Петра Подзолкова. Изменится и конечный остановочный пункт: вместо «ст. Красноярск-Северный» автобус будет доезжать до Кардиоцентра. Таким образом жители правого берега смогут добраться до медучреждения без пересадок.
Из маршрута будут убраны восемь остановок, вместо которых добавятся шесть новых «1-й микрорайон» (ул. 9 Мая), «Дом Куприяна», «Планета (ул. 9 Мая)», «Ледовый дворец», «Кадастровая палата», «Кардиоцентр».
Автобус № 88 с улицы 9 Мая будет поворачивать на проспект Комсомольский, затем на Светлогорскую, Водопьянова и снова вернётся на ул. 9 Мая. Из маршрута исключат остановки «1-й микрорайон» (по ул. 9 Мая), «Детская поликлиника», «Урванцева». Новой остановкой станет «Общежитие (пр. Комсомольский)». Также у него будут остановки, с которых убрали 8-й маршрут.
Изменения вступят в силу с 19 июля.