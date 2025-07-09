В Усть-Куте возобновили капитальный ремонт дороги до аэропорта

Сейчас на участке полностью заменяют основания дороги. Земляные работы завершат уже к концу июля, затем рабочие приступят к укладке асфальта. Дорога будет готова уже в сентябре. На месте сейчас работают восемь самосвалов, бульдозер, экскаватор и каток.