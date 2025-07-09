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В Усть-Куте возобновили капитальный ремонт дороги до аэропорта

В прошлом году дорожки рассчитали и водоотводные кюветы, вскрыли грунты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте с 4 июля возобновили капитальный ремонт региональной дороги до аэропорта. В прошлом году дорожники уже расчистили и обустроили водоотводные кюветы, вскрыли грунты. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Сергей Анисимов.

— Эта дорога — одна из самых важных для района, и она приносила дискомфорт жителям и гостям Уста-Кута, — комментирует Сергей Анисимов.

В текущем году капитально отремонтируют 2,5 километра дороги, начиная от начала до поворота к лыжной базе. Ремонт оставшейся части, которая ведет к кольцевой дороге, запланирован на следующий год.

Сейчас на участке полностью заменяют основания дороги. Земляные работы завершат уже к концу июля, затем рабочие приступят к укладке асфальта. Дорога будет готова уже в сентябре. На месте сейчас работают восемь самосвалов, бульдозер, экскаватор и каток.