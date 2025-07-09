В Узбекистане появится реестр ставок и участников азартных игр

Кроме того, НАПП будет устанавливать ежемесячные лимиты на ставки в букмекерских конторах, а также других играх, основанных на рисках. При этом, для граждан Узбекистана предусмотрена возможность подать заявление в ведомство с просьбой об увеличении установленного лимита, который не должен превышать 10% от среднемесячного дохода игрока.