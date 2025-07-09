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Народная артистка РФ Галина Карелина скончалась в Петербурге на 95-м году жизни

Из жизни в возрасте 94 лет ушла народная артистка России Галина Карелина. Она прослужила в Александринском театре почти 70 лет, сообщили 9 июля в пресс-службе культурного учреждения.

Источник: Telegram-канал директора Александринского театра Александра Малича

Госпожа Карелина родилась 18 июня 1931 года. Артистка получила образование в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского. В Академический театр драмы им. А. С. Пушкина (ныне Александринский театр) она пришла работать в 1956 году.

За всю карьеру Галина Карелина сыграла более 60 ролей. Заслуги актрисы были отмечены государственными и профессиональными наградами. Дата прощания с артисткой будет объявлена позже.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном соборе простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым.