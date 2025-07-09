В Сочи отменили летний концерт певицы Любови Успенской

«С большим сожалением вынуждены вам сообщить о том, что концерт Любови Успенской, назначенный на 25 июля, переносится на 13 сентября по причине организации большого тура на осень», — сообщили представители администрации площадки в своем Telegram канале.
Время и место остаются прежними. Все билеты действительны, обмен на новые билеты не требуется, а желающие отказаться можно сдать его там, где приобретали.
Тем не менее на официальном сайте «Фестивального» на момент публикации новости еще не успели сделать пометку с отменой, поэтому можно заметить, что билеты продано крайне мало, несмотря на то что по всему городу навязчиво развешены рекламные афиши.
Отметим, что на другие летние концерты тоже продано мало билетов, что не исключает будущие отмены. В соцсетях пользователи уже начали поговаривать о провальном концертном сезоне.
Как ранее сообщалось, в Сочи и Геленджике отменили летние концерты Григория Лепса. Официальная причина переноса — подготовка больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге.