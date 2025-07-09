В Омске переименуют остановку — «Хлебозавода» больше не будет

Кроме того, в микрорайонах Амурский и Амурский-2 появятся новые улицы. Одна из них, в границах 21-й Амурской, полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатскую и Пушкинского тракта будет названа в честь героя СВО, омича Владимира Шереметова. Другие улицы будут названы в честь белорусских городов: Гродненская, Могилевская и Брестская.