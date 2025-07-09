В Омске переименуют остановку — «Хлебозавода» больше не будет

Сегодня, 9 июля, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета депутаты дали добро на переименование одной из омских остановок. «Хлебозавод» на улице 22-Партсъезда с наибольшей долей вероятности теперь будет называться «Кондитерская фабрика Сладонеж».
С инициативой выступила кондитерская фабрика «Сладонеж», так как хлебозавода как такового здесь больше нет, а фабрика имеется. Топонимическая комиссия, а вслед за ней и депутаты профильного комитета с идеей согласились.
Кроме того, в микрорайонах Амурский и Амурский-2 появятся новые улицы. Одна из них, в границах 21-й Амурской, полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатскую и Пушкинского тракта будет названа в честь героя СВО, омича Владимира Шереметова. Другие улицы будут названы в честь белорусских городов: Гродненская, Могилевская и Брестская.
Окончательное решение по этим вопросам будет принято на пленарном заседании Омского городского совета. Как правило, депутатский корпус с мнением профильных комитетов соглашается.
Ранее мы сообщали, что профильный комитет горсовета не одобрил идею застройки исторического центра Омска в районе ТЭЦ-1.