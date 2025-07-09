В Таганроге рассказали, как ищут тяжелые металлы в реках и Азовском море

В Ростовской области постоянно следят за состоянием воды в Азовском море и впадающих в него реках. Проверяется содержание тяжелых металлов, органических и неорганических соединений. Эту информацию озвучили в рамках выездной встречи на базе филиала «Азовморинформцентр» в Таганроге, сообщают донские власти.
Опытом работы и технологиями в сфере контроля качества воды поделились специалисты Федерального агентства водных ресурсов.
Оказалось, что при лабораторных исследованиях используются 83 методики определения загрязняющих веществ. Подобная работа позволяет оценивать образцы по 132 показателям. При этом проверять могут морскую, природную, сточную, питьевую воду, почву и донные отложения.
Мониторинговые точки расположены в наиболее уязвимых к антропогенной нагрузке местах: в устьях рек Дон, Миус, Мокрый Еланчик, Ея и Кубань, а также в портах и рекреационных зонах.
— Работа лаборатории «Азоморинформцентра» Федерального агентства водных ресурсов касается практически всех территорий в границах Азовского моря. Реки нельзя распределить на четкие границы. Очень важно следить за их состоянием, — отметила заместитель министра природных ресурсов Ростовской области Наталья Ковтун.
Добавим, гидрохимический отдел «Азовморинформцентра» уже 32 года ведет регулярный мониторинг, аккредитованный в национальной системе аккредитации.
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