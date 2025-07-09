В Таганроге рассказали, как ищут тяжелые металлы в реках и Азовском море

В Ростовской области постоянно следят за состоянием воды в Азовском море и впадающих в него реках. Проверяется содержание тяжелых металлов, органических и неорганических соединений. Эту информацию озвучили в рамках выездной встречи на базе филиала «Азовморинформцентр» в Таганроге, сообщают донские власти.