НЦЗПД сказал белорусам, что снимать видео с пациентами в больницах и поликлиниках запрещено

НЦЗПД сказал белорусам про запрет на съемку видео с пациентами в больницах. Подробности озвучили в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.
В Центре привели следующую ситуацию. Так, белорус в поликлинике, ожидая очереди к врачу, заметил: человек снимает видео на телефон и комментирует ситуацию. Он добавил, что позже указанную запись увидел в социальной сети. Белорус интересовался: можно ли снимать людей в медучреждении, если в кадре пациенты и есть ли у него возможность требовать удалить подобное видео.
В организации уточнили, что, согласно положениям части 2 статьи 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» данная съемка допускается только с согласия всех лиц, которые попали в объектив камеры. Уточняется, что согласие должно быть получено до начала записи в любой форме. Если же его нет, что это считается нарушением и влечет ответственность по статье 23.7 «Нарушение законодательства о защите персональных данных» Кодекса об административных правонарушениях.
«Вы вправе обратиться к автору видео с требованием удалить запись, содержащую ваше изображение», — порекомендовали белорусу в НЦЗПД.
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