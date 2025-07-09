НЦЗПД сказал белорусам, что снимать видео с пациентами в больницах и поликлиниках запрещено

В организации уточнили, что, согласно положениям части 2 статьи 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» данная съемка допускается только с согласия всех лиц, которые попали в объектив камеры. Уточняется, что согласие должно быть получено до начала записи в любой форме. Если же его нет, что это считается нарушением и влечет ответственность по статье 23.7 «Нарушение законодательства о защите персональных данных» Кодекса об административных правонарушениях.