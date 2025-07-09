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Власти Петербурга намерены снизить уровень шума в центре города

Рассматривается возможность переноса шумных мероприятий на другие площадки, например, в Кронштадт.

По словам председателя парламента города Александра Бельского, власти получили жалобы от жителей Санкт-Петербурга на шум от массовых мероприятий и туристических судов на реках и каналах. Об этом пишет spb.kp.ru.

В связи с этим рассматривается возможность переноса шумных мероприятий на другие площадки, например, в Кронштадт.

Комитет по транспорту планирует ввести единого оператора для продажи билетов на круизы, чтобы упорядочить эту сферу и снизить уровень шума. Напомним, ранее мы писали, что под Петербургом построят целый город для отдыха. Реализация масштабного замысла обсуждалась руководством города, членами правительства страны и на Петербургском международном экономическом форуме.