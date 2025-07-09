Власти Петербурга намерены снизить уровень шума в центре города

Комитет по транспорту планирует ввести единого оператора для продажи билетов на круизы, чтобы упорядочить эту сферу и снизить уровень шума. Напомним, ранее мы писали, что под Петербургом построят целый город для отдыха. Реализация масштабного замысла обсуждалась руководством города, членами правительства страны и на Петербургском международном экономическом форуме.