Власти Петербурга намерены снизить уровень шума в центре города

По словам председателя парламента города Александра Бельского, власти получили жалобы от жителей Санкт-Петербурга на шум от массовых мероприятий и туристических судов на реках и каналах. Об этом пишет spb.kp.ru.
В связи с этим рассматривается возможность переноса шумных мероприятий на другие площадки, например, в Кронштадт.
Комитет по транспорту планирует ввести единого оператора для продажи билетов на круизы, чтобы упорядочить эту сферу и снизить уровень шума. Напомним, ранее мы писали, что под Петербургом построят целый город для отдыха. Реализация масштабного замысла обсуждалась руководством города, членами правительства страны и на Петербургском международном экономическом форуме.