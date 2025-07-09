Житель Перми нанес тяжкий вред здоровью бывшей жены

Суд установил, что в октябре прошлого года фигурант выпивал со своей бывшей женой. Во время застолья вспыхнула ссора. Пермяк ударил бывшую супругу ладонью по лицу и с силой оттолкнул ее от себя. Женщина упала и ударилась головой. При падении потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.