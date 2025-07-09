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Житель Перми нанес тяжкий вред здоровью бывшей жены

Мировой судья Кировского судебного района Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя краевого центра.

Мировой судья Кировского судебного района Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя краевого центра. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Суд установил, что в октябре прошлого года фигурант выпивал со своей бывшей женой. Во время застолья вспыхнула ссора. Пермяк ударил бывшую супругу ладонью по лицу и с силой оттолкнул ее от себя. Женщина упала и ударилась головой. При падении потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 260 часам обязательных работ. Кроме того, мировой судья удовлетворил исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.