Снуп Догг опубликовал видео из Магнитогорска на 8 млн просмотров

Пока ролик продолжает набирать популярность, сам Снуп Догг активно работает в разных направлениях. В декабре 2024 года он выпустил альбом «Missionary». Тогда же музыкант использовал в новом проекте сингл от коллектива, в который входят люди с ограниченными возможностями, и передал им часть доходов от продаж.