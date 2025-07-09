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Снуп Догг опубликовал видео из Магнитогорска на 8 млн просмотров

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал в своих соцсетях видео, снятое в конце мая в Магнитогорске в Челябинской области. На записи видны кадры погони за водителем самоката под трек музыканта «West Up!». Ролик уже собрал более 8 миллионов просмотров и почти 3000 комментариев, большинство из которых оставлены россиянами.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

На своей странице в соцсетях популярный в США рэпер Снуп Догг разместил видео, снятое в российском Магнитогорске. Запись запечатлела погоню за молодым человеком на самокате, снятую с дронов и телефонов очевидцев. Артист подписал пост как «The funniest chase!» («Самая смешная погоня!») и добавил свой трек «West Up!» в качестве саундтрека.

Пост моментально стал популярным: за несколько дней он набрал более 8 миллионов просмотров, а россияне в комментариях радовались упоминанию их города в аккаунте знаменитости.

Видео было снято еще в конце мая, но именно после публикации рэпера получило широкое распространение. В местных соцсетях начали обсуждать, кто именно попал в объектив и почему самокатчику так не повезло с ГИБДД.

Пока ролик продолжает набирать популярность, сам Снуп Догг активно работает в разных направлениях. В декабре 2024 года он выпустил альбом «Missionary». Тогда же музыкант использовал в новом проекте сингл от коллектива, в который входят люди с ограниченными возможностями, и передал им часть доходов от продаж.

В 2025 году Снуп Догг также начал съемки фильма в духе «Планеты обезьян», но с собаками вместо приматов. Позже ему досталась главная роль в научно-фантастическом боевике режиссера Люка Бессона.