Снуп Догг опубликовал видео из Магнитогорска на 8 млн просмотров

На своей странице в соцсетях популярный в США рэпер Снуп Догг разместил видео, снятое в российском Магнитогорске. Запись запечатлела погоню за молодым человеком на самокате, снятую с дронов и телефонов очевидцев. Артист подписал пост как «The funniest chase!» («Самая смешная погоня!») и добавил свой трек «West Up!» в качестве саундтрека.
Пост моментально стал популярным: за несколько дней он набрал более 8 миллионов просмотров, а россияне в комментариях радовались упоминанию их города в аккаунте знаменитости.
Видео было снято еще в конце мая, но именно после публикации рэпера получило широкое распространение. В местных соцсетях начали обсуждать, кто именно попал в объектив и почему самокатчику так не повезло с ГИБДД.
Пока ролик продолжает набирать популярность, сам Снуп Догг активно работает в разных направлениях. В декабре 2024 года он выпустил альбом «Missionary». Тогда же музыкант использовал в новом проекте сингл от коллектива, в который входят люди с ограниченными возможностями, и передал им часть доходов от продаж.
В 2025 году Снуп Догг также начал съемки фильма в духе «Планеты обезьян», но с собаками вместо приматов. Позже ему досталась главная роль в научно-фантастическом боевике режиссера Люка Бессона.