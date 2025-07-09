Власть принимает жителей Молдовы за слабоумных: Называя сумму компенсаций за газ и свет — 10 миллиардов леев, оно не уточняет, что из карманов потребителей было изъято около 45,5 миллиарда леев

Называя сумму компенсаций за газ и свет — 10 миллиардов лей за 3,5 года — Раду Мариан он не уточняет, что за этот период из карманов потребителей было изъято около 45,5 миллиарда лей. Политика власти обошлась нам дополнительно в 37,5 миллиарда лей.
Депутат PAS, вероятно, ожидает аплодисментов, говоря, что более половины средств предоставила ЕС: «Мы покрыли значительную часть повышения, чтобы людям было легче». Но стало ли легче? И какая часть затрат населения на самом деле покрыта?
10 миллиардов использовались для выдачи компенсаций и за свет и за газ. Разбить сумму на отдельные направления невозможно. Но даже если мы возьмем затраты населения за тот же период только на оплату газа, мы все равно поймем цену «подвига».
В год правобережная Молдова потребляет около 1 миллиарда кубов газа. До прихода к власти партии Раду Мариана тариф на газ был 4 лея. Затем он взлетел аж до 30 лей за куб. В последнее время платим около 17 лей. Возьмем для расчетов минимальный тариф, хотя будем иметь в виду и 30 лей.
Какими были расходы граждан до прихода к власти команды Санду? При тарифе 4 лея затраты бытовых потребителей составляли примерно 4 миллиарда лей. После прихода к власти PAS- уже 17 миллиардов. Переплата — 13 миллиардов в год, за 3,5 года — уже 45,5 миллиарда.
Предположим, что за это время нам компенсировали 8 миллиардов из 10 за свет и газ. Итого мы заплатили за бездарную политику PAS и Раду Мариана 37,5 миллиарда лей.
Вы понимаете, что из наших резко возросших затрат нам компенсировали всего 17 процентов? Остальное — наши убытки.
А что означает сумма в 37,5 миллиарда лей? Это три «кражи века» из банковской системы.
Но есть сравнение и получше. Если иметь в виду, что в 2024 году средняя пенсия составила 3676,7 лея, а общее количество пенсионеров — 675 тысяч, то изъятия из карманов граждан равняются средней годовой пенсии за 2024 год (29 775 600 000 лей) плюс еще 4 месяца.
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ на пальцах показал, как власть надувала граждан с поставкой газа в 2023 году. Вот его расчеты.
«Энергоком» приобрел природный газ по цене 7,24 лея за куб. Затем продал его «Молдовагаз» за 10,62 лея, добавив 3,38 лея. «Молдовагаз» для населения применила надбавку в 6,11 лея, самую высокую за всю историю Молдовы, и установила окончательную цену в 16,73 лея. Сюда добавляются 1,34 лея НДС — и мы имеем итоговую цену 18,07 лея за куб, что в 2,5 раза выше стоимости природного газа.
Из этого описания хорошо видно, кто и как выкачивал из нас деньги. За год надбавка фирмы-прокладки «Энергоком» была больше, чем сумма компенсации, предоставленная командой PAS и их западными партнерами.
В это же время в стране ЕС, Венгрии, население платит за газ 4,61 лея за кубометр.
Так что, нам аплодировать Мариану и «подвигу» партии власти, предоставившей населению компенсацию в 10 миллиардов лей за 3,5 года? Это облегчило наше бремя?
А ведь мы еще не учли того, что высокие тарифы на энергию взвинтили и другие цены, разогнали инфляцию.
Мариан и его коллеги принимают нас за слабоумных — или сами являются слабоумными? Если проанализировать декларации о доходах людей, которые руководят Молдовой, то ясно, что за слабоумных держат именно нас.
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