Власть принимает жителей Молдовы за слабоумных: Называя сумму компенсаций за газ и свет — 10 миллиардов леев, оно не уточняет, что из карманов потребителей было изъято около 45,5 миллиарда леев

В год правобережная Молдова потребляет около 1 миллиарда кубов газа. До прихода к власти партии Раду Мариана тариф на газ был 4 лея. Затем он взлетел аж до 30 лей за куб. В последнее время платим около 17 лей. Возьмем для расчетов минимальный тариф, хотя будем иметь в виду и 30 лей.