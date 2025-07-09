Контроль за оборотом оружия в Самарской области: цифры и факты за 2025 год

В Самарской области по итогам первого полугодия 2025 года на учёте в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии зарегистрировано 67,5 тысячи владельцев гражданского оружия, в распоряжении которых находится более 126 тысяч единиц различного оружия.
За первые шесть месяцев 2025 года поступило около 26 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление государственных услуг, связанных с оборотом оружия, а также деятельностью частных охранных и детективных структур. Примечательно, что 98% заявок было подано в электронном виде.
В течение этого периода сотрудники Росгвардии провели около 9 тысяч проверок условий хранения оружия. По итогам этих мероприятий выявлено множество нарушений, в отношении физических лиц составлено 1 220 административных протоколов. В результате проверок изъято 810 единиц оружия и свыше 4 тысяч боеприпасов.
Кроме того, при поддержке Управления Росгвардии часть изъятого и добровольно сданного оружия — порядка одной тысячи единиц — была передана для нужд специальной военной операции.
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