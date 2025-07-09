Контроль за оборотом оружия в Самарской области: цифры и факты за 2025 год

За первые шесть месяцев 2025 года поступило около 26 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление государственных услуг, связанных с оборотом оружия, а также деятельностью частных охранных и детективных структур. Примечательно, что 98% заявок было подано в электронном виде.