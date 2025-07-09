Минздрав сказал, когда не нужно оформлять справки в школу и детсад к 1 сентября

Вместе с тем в случае первичного оформления ребенка в ясли, детский сад, школу, гимназию необходимо принести два основных документа. Это медицинская карта, которая оформляется на ребенка в детской поликлинике по месту жительства. Еще одним документом является медицинская справка. Ее необходимо брать за пять дней до момента, как ребенок пойдет в учреждение образования. Данная справка оформляется у педиатра.