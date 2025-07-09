Минздрав сказал, когда не нужно оформлять справки в школу и детсад к 1 сентября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что в момент оформления справки о состоянии здоровья при поступлении в детский сад или школу учитываются результаты диспансеризации текущего года и дополнительного прохождения медицинского осмотра не требуется.
В Минздраве обратили внимание, что детям, которые продолжают посещать детский сад, школу, гимназию не нужно дополнительно оформлять справки о состоянии здоровья к 1 сентября. Утоняется, что ребенку медицинскую справку следует оформлять в месяц рождения. В пресс-службе заверили: дети могут посещать учреждения образования до истечения срока действия справки о состоянии здоровья.
«Напоминаем: срок действия справки традиционен — от шести месяцев до одного года», — уточнили в ведомстве.
Вместе с тем в случае первичного оформления ребенка в ясли, детский сад, школу, гимназию необходимо принести два основных документа. Это медицинская карта, которая оформляется на ребенка в детской поликлинике по месту жительства. Еще одним документом является медицинская справка. Ее необходимо брать за пять дней до момента, как ребенок пойдет в учреждение образования. Данная справка оформляется у педиатра.
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