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Китайский футбольный клуб оштрафовали за примение амулетов

Китайская футбольная ассоциация оштрафовала команду «Чанчунь Сиду» на 30 тысяч юаней (около 330 тысяч рублей) за то, что игроки оставили в раздевалке соперника бумажные полоски с текстом: «По императорскому указу “Шаньси Чунде Ронгай” потерпит неудачу».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: https://www.goodfon.ru

Китайский футбольный клуб «Чанчунь Сиду» получил штраф от местной футбольной ассоциации за инцидент, связанный с ритуальными записками в раздевалке соперника. Как сообщило издание SCMP, перед матчем против «Шаньси Чунде Ронгай» кто-то из игроков или персонала команды оставил в помещении желтые бумажные полоски с надписью: «По императорскому указу “Шаньси Чунде Ронгай” потерпит неудачу».

Эти записки оказались традиционными даосскими талисманами фу, которые в Китае применяют для привлечения удачи или наведения порчи. В результате матч завершился победой «Чанчунь Сиду» со счетом 2:0.

После проверки Китайская футбольная ассоциация признала поведение клуба нарушающим этические нормы и наложила штраф в размере 30 тысяч юаней (около 330 тысяч рублей). Отмечается, что ранее другие команды также жаловались на появление таких записок в своих раздевалках, но тогда «Чанчунь Сиду» удалось избежать последствий.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Многие пользователи в китайских соцсетях высмеяли ситуацию, называя ее «спортивным колдовством», другие же осудили попытку влиять на исход игры неспортивными средствами.