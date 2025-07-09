Китайский футбольный клуб оштрафовали за примение амулетов

После проверки Китайская футбольная ассоциация признала поведение клуба нарушающим этические нормы и наложила штраф в размере 30 тысяч юаней (около 330 тысяч рублей). Отмечается, что ранее другие команды также жаловались на появление таких записок в своих раздевалках, но тогда «Чанчунь Сиду» удалось избежать последствий.