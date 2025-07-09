Ташкент ждут серьёзные перемены в системе общественного транспорта: новые маршруты, «умные» светофоры и китайские инвестиции

Vaib.uz (Узбекистан. 9 июля). В столичной транспортной системе готовятся к масштабным изменениям. Об этом стало известно по итогам совещания, проведённого сегодня президентом Узбекистана.
Одна из ключевых причин — нагрузка на городскую инфраструктуру. Каждый день в Ташкент приезжает около 1 миллиона человек, из которых 275 тысяч — жители Ташкентской области. Чтобы справиться с потоком и сделать передвижение более удобным, власти решили перевести общественный транспорт столицы на единую агломерационную систему. Она охватит все приграничные территории Ташкентской области.
Больше маршрутов — меньше неудобств
В рамках этой реформы 20 автобусных маршрутов, которые сейчас заканчиваются у Малой кольцевой дороги, будут продлены на 15−20 километров. Также планируется открыть 6 новых направлений, чтобы связать область и город удобной транспортной сетью.
Президент подчеркнул, что из-за удлинения маршрутов время ожидания не увеличится.
«Пусть люди не беспокоятся. До сентября мы привезём в столицу 200 новых автобусов, а в следующем году — ещё 1000», — заявил он.
Внедрение новой системы стартует 1 сентября в Ташкенте и Ташкентской области, а с 1 января следующего года — в других крупных городах страны.
Китай поможет деньгами
Помимо реформ в маршрутах, Ташкент ждёт крупная дорожная модернизация. Из Китая привлекаются инвестиции в размере 300 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на ремонт 200 километров дорог и 4 мостов в столице.
«Интеллектуальный транспорт» для борьбы с пробками
Одной из новинок станет внедрение информационной системы «Интеллектуальный транспорт», которая должна серьёзно облегчить передвижение по городу.
К системе подключат более 700 перекрёстков, а также все светофоры, камеры видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Светофорами будут дистанционно управлять в зависимости от плотности движения, что, по прогнозам, снизит загруженность улиц на 25−30%.