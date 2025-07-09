Ташкент ждут серьёзные перемены в системе общественного транспорта: новые маршруты, «умные» светофоры и китайские инвестиции

Одна из ключевых причин — нагрузка на городскую инфраструктуру. Каждый день в Ташкент приезжает около 1 миллиона человек, из которых 275 тысяч — жители Ташкентской области. Чтобы справиться с потоком и сделать передвижение более удобным, власти решили перевести общественный транспорт столицы на единую агломерационную систему. Она охватит все приграничные территории Ташкентской области.