В Ростовскую область с ответным визитом прибыли школьники из Армении

Ответный визит организовала армянская диаспора Дона при поддержке донских властей. Дети уже побывали на обзорной экскурсии по Ростову-на-Дону, посетили монастырь Сурб Хач и приехали в Таганрог. В Литературном музее Чехова состоялась встреча с учениками таганрогской гимназии имени Чехова.