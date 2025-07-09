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В Ростовскую область с ответным визитом прибыли школьники из Армении

Детская делегация из Армении прибыла в Ростовскую область, школьникам показали Ростов и Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область с ответным визитом посетила детская делегация из Армении. Учеников школы № 55 имени Антона Чехова на Российско-Армянском межрегиональном форуме пригласил глава региона Юрий Слюсарь, сообщают в донском правительстве.

Ранее во время прошедшего визита Юрий Слюсарь вручил ребятам памятную медаль и юбилейное издание, посвященное творчеству Чехова. Врио главы региона тогда подчеркнул, что исторические и духовные ценности являются фундаментом добрых отношений.

Ответный визит организовала армянская диаспора Дона при поддержке донских властей. Дети уже побывали на обзорной экскурсии по Ростову-на-Дону, посетили монастырь Сурб Хач и приехали в Таганрог. В Литературном музее Чехова состоялась встреча с учениками таганрогской гимназии имени Чехова.

Гости из Еревана также посетили в Таганроге «Домик Чехова», «Лавку Чеховых» и «Дом П. Е. Чехова», отца писателя.

В Ростовской области дети проведут около недели. Также состоятся обзорные экскурсии по Чалтырю, Старочеркасской и Нахичевани, прогулка на теплоходе, посещение парка «Россия — моя история» и ростовской школы № 22 имени Баграмяна.

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