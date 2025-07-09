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Жителей Челябинской области пригласили выявить рак на ранней стадии на бесплатных обследованиях

Раннее выявление онкологических заболеваний увеличивает шансы на выздоровление и помогает сохранить качество жизни. В рамках диспансеризации жителям Челябинской области доступны пять обследований, которые позволят обнаружить рак до появления симптомов.

Источник: Pchela.News

В территориальном фонде ОМС Челябинской области напомнили о важности профилактики и пригласили жителей региона пройти диспансеризацию. Сделать это можно бесплатно в любой поликлинике без предварительной записи, достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС.

Одним из самых важных методов является маммография, которая помогает выявить рак молочной железы на ранней стадии. Женщинам в возрасте от 40 до 75 лет её рекомендуют проходить один раз в два года.

Для диагностики рака шейки матки проводится исследование мазка с поверхности шейки. Этот анализ позволяет вовремя заметить предраковые и злокачественные изменения у женщин от 18 до 64 лет.

С 40 лет раз в два года проводят анализ кала на скрытую кровь. Он помогает заподозрить опухоли желудочно-кишечного тракта, даже если симптомов ещё нет.

Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет рекомендуется сдать кровь на уровень простат-специфического антигена. Это даёт возможность вовремя заметить изменения в предстательной железе.

Также по назначению терапевта проводится эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно актуальное с 45 лет при наличии подозрений на злокачественные процессы.

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На Южном Урале впервые провели операцию на головном мозге с применением гибридного микроскопа-экзоскопа. Новое оборудование позволяет проводить ангиографию прямо во время хирургического вмешательства, благодаря чему операция становится менее рискованной, а процесс лечения ускоряется.