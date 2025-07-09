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В Самаре представили новый путеводитель по туристическим маршрутам региона

В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по Самарской области.

В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по Самарской области. Туристический справочник подготовлен издательством PressPass при участии министерства туризма региона.

Книга включает четыре главы, охватывающие историю, природу, экономику и гастрономию области, а также описания достопримечательностей Самары, Сызрани, Тольятти и других городов. Издание снабжено схемами, инфографикой и фотографиями.

Путеводитель выпущен тиражом 1500 экземпляров и уже доступен в крупнейших книжных и онлайн-магазинах. Часть тиража поступит в городские библиотеки.

Путеводитель вышел в рамках всероссийской серии PressPass, в которую с 2012 года вошли более 30 изданий по разным регионам России.

Ранее в Самарской области прошли съёмки новой серии всероссийского проекта #МузыкаВместе.

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