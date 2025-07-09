Кардиолог Васильев объяснил, почему молодые люди все чаще страдают от гипертонии

Артериальную гипертонию обычно ассоциируют с пациентами старшего возраста, имеющими избыточный вес и характерные внешние признаки. Однако в последние годы картина изменилась: врачи все чаще диагностируют стойкое повышение давления у молодых, внешне здоровых людей. Почему гипертония «помолодела» и какие факторы способствуют ее развитию в молодом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, главного врача, кардиолога сети клиник «Андреевские больницы “Неболит” Сергея Васильева.
Если раньше гипертензия у людей моложе 40 лет считалась редкостью, то сегодня кардиологи регулярно выявляют повышенное давление у пациентов 25−35 лет, рассказал доктор.
— Примечательно, что многие из них не имеют лишнего веса, ведут активный образ жизни и не подозревают о своих проблемах со здоровьем, — отметил специалист.
Основные причины развития гипертонии у молодых:
наследственная предрасположенность — риск увеличивается в 2−3 раза, если у родителей была гипертония;эндокринные нарушения — дисфункция щитовидной железы, надпочечников;хронический стресс, вызывающий постоянный спазм сосудов;нерациональное питание — избыток соли, скрытые пищевые непереносимости, злоупотребление стимуляторами;гиподинамия, даже при нормальном индексе массы тела.
Отдельно кардиолог отметил, что диагностика и лечение таких пациентов сложнее, чем пожилых гипертоников, так как:
Когда можно умереть от гипертонии.
Во-первых, молодые люди часто не замечают эпизодов повышения давления, объясняя симптомы усталостью или стрессом. Головная боль, снижение работоспособности и периодическая слабость воспринимаются как обычные явления. Во-вторых, в отличие от пожилых пациентов, у которых гипертония проявляется выраженными симптомами (головокружения, шум в ушах, отеки), у молодых людей заболевание часто маскируется под вегетососудистую дистонию или неврозоподобные состояния. В-третьих, такие пациенты реже обращаются к врачу.
— У молодых пациентов артериальная гипертензия часто имеет более агрессивное течение из-за поздней диагностики. Однако при своевременном выявлении заболевание хорошо поддается контролю, — заверил доктор.
Васильев также рассказал «ВМ», как сохранить здоровье сердца и сосудов, чтобы избежать ее гипертонии.