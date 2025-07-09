Кардиолог Васильев объяснил, почему молодые люди все чаще страдают от гипертонии

Во-первых, молодые люди часто не замечают эпизодов повышения давления, объясняя симптомы усталостью или стрессом. Головная боль, снижение работоспособности и периодическая слабость воспринимаются как обычные явления. Во-вторых, в отличие от пожилых пациентов, у которых гипертония проявляется выраженными симптомами (головокружения, шум в ушах, отеки), у молодых людей заболевание часто маскируется под вегетососудистую дистонию или неврозоподобные состояния. В-третьих, такие пациенты реже обращаются к врачу.