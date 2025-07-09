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Гендиректор «Белмедпрепараты» сделал заявление об аналогах инсулина в Беларуси

Гендиректор «Белмедпрепараты»: линейка аналогов инсулина будет расширена в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор по инновационному развитию предприятия «Белмедпрепараты» Сергей Марченко сделал заявление об аналогах инсулина в Беларуси, пишет БелТА.

Марченко уточнил, что производство инсулина на предприятии началось достаточно давно. Он также вспомнил, как «Белмедпрепараты» выпускали свиной инсулин, а затем перешли на выпуск человеческого инсулина из датской субстанции.

— С прошлого года мы имеем возможность производить данные препараты в картриджах. Эти картриджи используются в шприц-ручках, — отметил генеральный директор.

По его словам, в сотрудничестве с компанией из России удалось вывести аналог инсулина. Марченко уточнил, что речь идет про инсулин аспарт. Он добавил, что планируется работа и над другими аналогами инсулина.

— Инсулиновые аналоги — это наше будущее, поэтому эту линейку мы будем расширять, — заявил Марченко.

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