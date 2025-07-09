Активная молодежь юга России сможет проявить свои таланты в создании контента

Будущие выпускники нуждаются не только в достаточном опыте работы, но и в приобретении необходимых для их специальности навыков. С этой целью Сбер запускает новый сезон программы «Амбассадоры в вузах», которая рассчитана на студентов 2-го курса бакалавриата и старше, включая магистрантов и аспирантов. Попасть сюда смогут участники, которые отличаются активной жизненной позицией, а также умением создавать контент и презентовать идеи.
— Стать амбассадором банка в своем вузе — отличный старт для будущих лидеров. Мы ищем тех, кто умеет зажигать идеями, вдохновлять других и хочет раскрыть свой потенциал в крупнейшей технологической компании страны. Уверена, что новый сезон программы откроет много ярких имен — тех, кто уже завтра будет менять финансовый и технологический ландшафт страны, — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Наталья Дудина.
Амбассадоры в рамках программы смогут не только проходить обучающие курсы и посещать внутренние мероприятия банка, но и расширят профессиональные контакты.
Мария Прохорова, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— В двух крупнейших городах-миллионниках юга России сегодня получают образование студенты не только Юга России и Северного Кавказа, но и из многих других регионов России. И, традиционно, здесь очень высок спрос на участие в проектах банка, поэтому мы оцениваем высокий потенциал этой программы и ожидаем большое число заявок талантливой и креативной молодежи. Рада, что южанам вновь предоставлена хорошая возможность войти в число 30 победителей федеральной программы, — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.
Основными задачами амбассадоров станут продвижение карьерных и образовательных проектов компании в своем вузе, ведение контента в социальных сетях и помощь команде банка в проведении мероприятий. Отметим, что в этом году к программе подключатся 19 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие. А кандидаты в участники программы должны будут выполнить творческое задание и пройти финальное интервью. Работать амбассадоры начнут уже в сентябре.