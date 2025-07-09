Активная молодежь юга России сможет проявить свои таланты в создании контента

— В двух крупнейших городах-миллионниках юга России сегодня получают образование студенты не только Юга России и Северного Кавказа, но и из многих других регионов России. И, традиционно, здесь очень высок спрос на участие в проектах банка, поэтому мы оцениваем высокий потенциал этой программы и ожидаем большое число заявок талантливой и креативной молодежи. Рада, что южанам вновь предоставлена хорошая возможность войти в число 30 победителей федеральной программы, — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.