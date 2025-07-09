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Закупку машин скорой помощи за 1 млрд рублей приостановили в Петербурге

Жалобы подали сразу две компании.

Источник: Комсомольская правда

Госзакупка 100 машин скорой помощи для ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт» Петербурга приостановлена после жалоб двух компаний. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

— ООО «Автомобильный завод “НАЗ”» и АО «Платформа А» оспорили условия аукциона, где заказчик объединил в один лот 64 стандартных машины (Тип 1) и 36 реанимобилей (Тип 3), — следует из документов.

Участники рынка считают, что такое требование искусственно ограничивает конкуренцию, исключая производителей, выпускающих только один тип транспорта. При этом в торгах участвовала лишь одна компания, признанная победителем 7 июля.

ФАС рассматривает обе жалобы. Если нарушения подтвердятся, закупку могут пересмотреть, что задержит обновление парка скорых в городе. В ГБУЗ пока не дали официальных комментариев.