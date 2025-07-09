В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать в России систему учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям, обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
«Предлагается рассмотреть вопрос о разработке собственной системы учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами в Российской Федерации для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям наркотическими и психоактивными веществами», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Кутепов отметил, что по итогам работы в субъектах Российской Федерации в комитет поступают предложения от медицинского сообщества.
В частности, в течение последнего десятилетия значимой проблемой для здравоохранения в Российской Федерации является появление и распространение на нелегальном рынке новых психоактивных веществ (ПАВ), к которым относятся синтетические катиноны («соли»), прекурсоры γ-оксимасляной кислоты (гамма-оксимасляной кислоты — ГОМК), синтетические каннабиноиды («спайсы») и амфетамины. Постоянно разрабатываются и появляются на нелегальном рынке новые психоактивные вещества, что приводит к увеличению количества отравлений данными веществами.
«В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10) определены коды только для отравлений наркотическими веществами, которые относятся к блоку “Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами”. Большая часть наркотических и психоактивных веществ нелегального рынка не относятся к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам», — пояснил сенатор.
По этой причине из-за некорректного кодирования отравлений данными веществами по МКБ-10 и по ряду других причин «в РФ объективный учет и мониторинг отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального рынка крайне проблематичен, например, из-за отсутствия в ряде регионов необходимого химико-токсикологического оборудования и химико-токсикологических лабораторий, отсутствия токсикологической службы в некоторых регионах», пояснил законодатель.
Поэтому объективная статистическая информации о реальных масштабах острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального производства на сегодняшний день в стране отсутствует, отметил Кутепов.
«По мнению профессионального сообщества, наиболее объективные данные о частоте и встречаемости острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами представлены в Санкт- Петербурге и Омске», — заключил он.