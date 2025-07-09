В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками

В частности, в течение последнего десятилетия значимой проблемой для здравоохранения в Российской Федерации является появление и распространение на нелегальном рынке новых психоактивных веществ (ПАВ), к которым относятся синтетические катиноны («соли»), прекурсоры γ-оксимасляной кислоты (гамма-оксимасляной кислоты — ГОМК), синтетические каннабиноиды («спайсы») и амфетамины. Постоянно разрабатываются и появляются на нелегальном рынке новые психоактивные вещества, что приводит к увеличению количества отравлений данными веществами.