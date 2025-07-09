Пермский робот Дуняша приглашает жителей города на день рождения

Тематическое мероприятие пройдёт 17 июля в кибер-кафе Дуняша (оно находится на территории Парка Горького) с 18:30 до 20:30. Вечеринка пройдёт в стиле «NEO-гламур», а чтобы стать гостем, необходимо соблюдать строгий дресс-код, который и является билетом: наряды в розовых, серебристых, фиолетовых, сиреневых, голубых и перламутровых оттенках. Кроме того, организаторы рекомендуют «добавить блеска» с помощью металлика и пайеток.