Пермский робот Дуняша приглашает жителей города на день рождения

Пермский робот Дуняша приглашает жителей города отпраздновать свой день рождения, сообщает телеграм-канал Парка Горького.
Тематическое мероприятие пройдёт 17 июля в кибер-кафе Дуняша (оно находится на территории Парка Горького) с 18:30 до 20:30. Вечеринка пройдёт в стиле «NEO-гламур», а чтобы стать гостем, необходимо соблюдать строгий дресс-код, который и является билетом: наряды в розовых, серебристых, фиолетовых, сиреневых, голубых и перламутровых оттенках. Кроме того, организаторы рекомендуют «добавить блеска» с помощью металлика и пайеток.
Вечеринка начнётся с «погружения в NEO-гламур»: у участников мероприятия будет возможность поесть вкусности, сделать запоминающиеся снимки в фотозонах и пообщаться с необычными гостями. В 19:00 стартует «футуристическое шоу», на котором будут подарки, благотворительный аукцион и лекторий о трендах завтрашнего дня. Через час, в 20:00, выступит диджей.