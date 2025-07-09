В Самарскую область на восстановление лесов направят 678 млн рублей до 2030 года

В Самарской области до 2030 года на восстановление лесных массивов будет направлено почти 679 млн рублей в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Как пишет ТАСС, из этой суммы 595 млн поступят из федерального бюджета, а 83,5 млн выделит область.
Программа предусматривает целый комплекс мероприятий. Ежегодно планируется восстанавливать примерно 520 гектаров леса, одновременно снижая объемы вырубки. Кроме того, предусмотрен агротехнический уход за лесными культурами на площади 310 гектаров, модернизация лесных питомников и формирование запаса семян в объеме 2 тонн.
Министр природных ресурсов Артем Ефимов подчеркнул, что все задачи предыдущей федеральной программы «Сохранение лесов» были выполнены в полном объеме. В рамках нового проекта «Экологическое благополучие» поставлены более высокие цели: площадь новых лесонасаждений должна быть вдвое больше площади утраченных или вырубленных лесов.
В прошлом году область полностью обеспечила лесное хозяйство современной пожарной техникой было приобретено 111 единиц техники и свыше 1500 единиц оборудования. В этом году местные лесопожарные службы уже ликвидировали 17 возгораний, охвативших более 18 гектаров леса.
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