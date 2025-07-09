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Дожди и грозы прогнозируются 10 июля во многих районах Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы прогнозируются 10 июля во многих районах Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Объявлен оранжевый уровень опасности. При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30−34 градусов жары.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами сильные. В дневные часы во многих районах грозы. При грозах местами могут быть сильные ливни. Ветер переменных направлений 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, днем при грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 13−19 градусов выше нуля, максимальная днем — от 16 градусов по северо-западу до 34 градусов по востоку.