Дожди и грозы прогнозируются 10 июля во многих районах Беларуси

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами сильные. В дневные часы во многих районах грозы. При грозах местами могут быть сильные ливни. Ветер переменных направлений 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, днем при грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.