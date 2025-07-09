Дочь Задорожной кидают в бассейн: чем опасны курсы самоспасения для младенцев

Опубликованные кадры шокировали многих подписчиц. На знаменитость обрушилась критика — некоторые даже предложили отобрать у Анастасии Задорожной дочь, чтобы над ребенком не издевались. После этого артистка решила прояснить ситуацию. Она отметила, что считает курсы по самоспасению для дочери необходимыми и ей так спокойнее, потому что она живет в месте, где много бассейнов и часто случаются несчастные случаи с детьми.