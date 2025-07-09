Дочь Задорожной кидают в бассейн: чем опасны курсы самоспасения для младенцев

Актриса и певица Настя Задорожная отдала десятимесячную дочь Александру на курсы самоспасения на воде. На видео, которое звезда опубликовала в соцсетях, видно, как инструктор бросает ребенка в бассейн, чтобы та научилась самостоятельно всплывать на поверхность. Малышка плачет, но тренер с невозмутимым лицом продолжает занятия. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера Никиты Скрипника, насколько опасны такие занятия для маленького ребенка.
По мнению специалиста, эта методика достаточно спорная — у нее есть свои преимущества и недостатки.
— У младенцев до года сохраняется дайвинг-рефлекс, который связан с задержкой дыхания, когда ребенок оказывается в воде. Тренеры самоспасения пытаются «выезжать» на том, что он поможет младенцу научиться плавать, — объяснил Скрипник. — Действительно, бывают случаи, когда ребенок после таких методик перестает бояться воды и у него развивается чувство уверенности с малых лет.
При этом подобные курсы можно отнести к общей физической подготовке, потому что у младенца задействованы мышцы на всем теле во время занятий. Однако те же мышцы задействованы и при простом постепенном обучении плаванию, подчеркнул тренер.
— При постепенном обучении плаванию также задействованы мышцы рук, ног и шеи грудничка. Необязательно прибегать к методике, где ребенка бросают в воду и подвергают определенной опасности, — считает Скрипник.
Если занятия проводит опытный тренер, то физической опасности для ребенка быть не должно, отметил эксперт. Но всегда присутствуют риски:
вода может попасть в дыхательные пути малыша;возможно переохлаждение, если температура в бассейне будет слишком низкая.
Однако самый главный негативный аспект, который несут в себе уроки самоспасения на воде, — это развитие психологической травмы у малыша, предупредил Скрипник.
— Резкое насильственное погружение при сопротивлении ребенка может вызвать у него сильный страх. В будущем он может начать бояться воды и занятия, наоборот, принесут лишь негативный эффект. Кроме того, уроки самоспасения проводят, когда рядом родители. А у ребенка мама и папа ассоциируются с безопасностью. Подобный стресс может спровоцировать развитие недоверия к родителям, — объяснил собеседник «ВМ».
Опубликованные кадры шокировали многих подписчиц. На знаменитость обрушилась критика — некоторые даже предложили отобрать у Анастасии Задорожной дочь, чтобы над ребенком не издевались. После этого артистка решила прояснить ситуацию. Она отметила, что считает курсы по самоспасению для дочери необходимыми и ей так спокойнее, потому что она живет в месте, где много бассейнов и часто случаются несчастные случаи с детьми.