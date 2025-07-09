В Совфеде предложили принудительно лечить зависимых от метадона

«В настоящее время отравления опиоидным наркотическим веществом — метадоном — являются наиболее тяжелыми по клиническому течению, частоте развития жизнеопасных осложнений и летальности. Установлено, что 12,2% пациентов, госпитализированных отравлением метадоном, умирают в течение ближайших 7 лет от последующих передозировок или соматической патологии. И это, как правило, люди молодого, трудоспособного возраста», — говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.