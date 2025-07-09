Строительство школы в ЖК «Лето» выполнено на 75%

В столице Татарстана на 75% выполнено строительство школы в ЖК «Лето». К 1 сентября новое образовательное учреждение по улице Тазетдинова примет 1224 учащихся.
Площадь будущей школы составит 24,5 тыс. кв.м. На сегодня рабочие продолжают отделку помещений и монтаж фасада (70%), установку окон и дверей (93%), прокладывание инженерных сетей и другое.
На четырех этажах образовательного учреждения разместят 74 класса, из них 20 для начальной школы. Для занятий физической культурой на первом и втором этажах организуют спортивные залы. На первом — построят два бассейна, а также организуют просторный школьный ресторан на 408 мест.
На втором этаже для учащихся расположится актовый зал на 552 посадочных места, еще 10 — организуют для маломобильных групп. В целях создания доступной среды установят два лифта и один подъемник в актовом зале. Их устройство выполнено на 90%.
Рабочие на 50% выполнили благоустройство пришкольной территории. Здесь для детей появится футбольное поле с беговыми дорожками, зоны для игры в баскетбол и волейбол. Запланировано также обустройство двух детских площадок.
Строительство образовательного учреждения ведется по национальному проекту «Молодежь и дети».