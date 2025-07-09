Санстанция сказала о контроле за качеством воздуха после жалоб минчан на запах

Санстанция отреагировала на жалобы минчан из-за неприятного запаха в городе. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что 7 июля в социальных сетях жители Минска массового жалуются на неприятный запах, который ощущается в разных частях города. Пользователи в соцсетях сравнивают запах с канализационным и гадают, что именно могло послужить его источником.
Отмечается, что жалобы поступали из разных районов столицы: Немига, Зеленый Луг, район Партизанского проспекта, Серебрянка, Восток, Шабаны. Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк обратила внимание, что неприятный запах можно связать с присутствием в атмосферном воздухе смеси различных соединений от источников, которые расположены в указанной местности. Кроме того, его также можно связать с комплексом метеорологических характеристик, рельефом местности, другими факторами, которые влияют на перенос, рассеивание, трансформацию химических соединений в воздухе.
— Посредством маршрутных постов организован мониторинг качества атмосферного воздуха на постоянной основе, — уточнил главврач.
По его словам, учитывая эпизодические обращения минчан, был организован дополнительный контроль качества воздуха по расширенному перечню показателей. Вместе с тем главный врач обратил внимание, что, согласно данным лабораторных исследований за июнь — июль 2025 года в Минске максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ соответствовали гигиеническим нормативам.
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