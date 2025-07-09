Санстанция сказала о контроле за качеством воздуха после жалоб минчан на запах

Отмечается, что жалобы поступали из разных районов столицы: Немига, Зеленый Луг, район Партизанского проспекта, Серебрянка, Восток, Шабаны. Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк обратила внимание, что неприятный запах можно связать с присутствием в атмосферном воздухе смеси различных соединений от источников, которые расположены в указанной местности. Кроме того, его также можно связать с комплексом метеорологических характеристик, рельефом местности, другими факторами, которые влияют на перенос, рассеивание, трансформацию химических соединений в воздухе.