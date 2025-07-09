Судью на мыло! Арбитру из Волгограда грозит 7 лет колонии за нечестную игру

Футбольного судью из Волгограда Богдана Головко задержали правоохранители. Рефери обвиняют в нечестном судействе. По версии следствия, он намеренно ошибся в пользу столичного «Торпедо» в игре против «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Что грозит волгоградцу, выяснял vlg.aif.ru.
Ошибочка вышла.
Футбольного судью Богдана Головко, который работает на матчах Первой лиги, задержали накануне, 8 июля. Его подозревают в преступлении, ответственность за которое предусмотрена статьей 184 УК РФ — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».
Операцию проводили полицейские, которым оказывало содействие руководства Российского футбольного союза — в РФС всячески поддерживают борьбу с коррупцией в судейском корпусе.
Следствие считает, что Головко намеренно ошибся в пользу столичной футбольной команды «Торпедо», который сражался против набережночелнинского клуба «Торпедо» 24 мая. Игра между тем имела решающее значение — ее итог влиял на то, кто пополнит Российскую премьер-лигу.
Как минимум два решения судьи показались спорными и болельщикам, и профессионалам. Оба раза он не назначил пенальти в ворота москвичей.
Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизоды, однако по одному из них признала правоту Головко. Второе же решение рефери признала ошибочным, поскольку повод для пенальти был: защитник «Торпедо» Глеб Шевченко грубо нарушил правила, задев «открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего противника Даниила Моторина.
Футбольная ОПГ.
Встреча в итоге завершилась со счетом 1:1, который вполне устраивал «Торпедо». Однако если вина арбитра будет доказана, результат может быть пересмотрен.
Ранее уже были задержаны владелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 184 УК — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Обыски в их домах проводили при участии оперативников ГУЭБиПК МВД и бойцов ФСБ.
«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в составе организованной группы вместе с соучастниками. Они с марта по май предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды “Торпедо Москва” денежные вознаграждения в сумме более 1 млн рублей за выполнение определенных действий, в том числе, обеспечение победы команды, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока», — сообщала 20 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Руководству «Торпедо» грозит до семи лет лишения свободы. Их также могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет. Но прежде, 10 июля, их поведение обсудят на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Такое же наказание ждет представляющего Волгоград арбитра Богдана Головко, если следствие докажет, что он действовал в составе организованной группы.
Неспортивное поведение.
Многие болельщики между тем недоумевают: почему в спортивный скандал вмешиваются правоохранители. И выступают в поддержку судьи: он действительно мог не заметить нарушения. А даже если матч и был договорным, решить вопрос можно было внутри РФС, не вмешивая в расследование полицейское и силовое ведомства — дисквалифицировать арбитра, к примеру, или пересмотреть итоги матча.
Им возражают: это международная практика, подвергать уголовному преследованию за нарушение закона, в том числе, в футболе. За манипуляции с судейскими решениями были наказаны немецкий арбитр Роберт Хойзер и итальянец Массимо Де Санктис.
Пойдет ли Головко «валить лес», еще большой вопрос, но неспортивное поведение должно быть наказано, считают футбольные фанаты.
А скандал с участием арбитра из Волгограда уже не первый. Предыдущий — в 2020 году — закончился его избиением. Посчитавший неверным судейство болельщик «Ахмата» набросился на него после матча молодежного первенства со «Спартаком», который проходил в Грозном. Клуб тогда принес судье извинения.