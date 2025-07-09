Судью на мыло! Арбитру из Волгограда грозит 7 лет колонии за нечестную игру

Многие болельщики между тем недоумевают: почему в спортивный скандал вмешиваются правоохранители. И выступают в поддержку судьи: он действительно мог не заметить нарушения. А даже если матч и был договорным, решить вопрос можно было внутри РФС, не вмешивая в расследование полицейское и силовое ведомства — дисквалифицировать арбитра, к примеру, или пересмотреть итоги матча.